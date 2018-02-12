Власти Оренбуржья помогут семьям погибших при крушении Ан-148 с платным обучением

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). Власти Оренбургской области помогут семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в вопросах погашения кредитов и платы за обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Юрия Берга.

«До каждой семьи дойдем. Поможем им в других вопросах, если семья попала в ту или иную трудную жизненную ситуацию, например, кредиты, платное обучение и так далее», — цитирует агентство Берга.

Ранее МЧС России подтвердило, что на борту потерпевшего крушение лайнера Ан-148 находились иностранные граждане.