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МЧС: В числе пассажиров Ан-148 были два иностранца

12 февраля 2018, 07:14

В швейцарском МИД информацию о нахождении гражданина в числе пассажиров самолета еще не подтвердили.
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(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). На борту пассажирского самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Раменском районе в Подмосковье, находились два иностранных гражданина — из Швейцарии и Азербайджана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение МЧС России.

Список пассажиров опубликован на сайте ведомства.

Klaeui Ulrich — гражданин Швейцарской Конфедерации, Намиг Гахраманов — гражданин Азербайджанской Республики.

В швейцарском МИД информацию о нахождении гражданина в числе пассажиров самолета еще не подтвердили, говорится в сообщении издания.

Пассажирский лайнер Ан-148, следовавший согласно рейсу Москва — Орск, потерпел крушение 11февраля. На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. 

Следов взрывчатки не обнаружено, самолет был в исправном состоянии.


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