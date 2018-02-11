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Главам районов РТ поручили проверить школьные столовые

11 февраля 2018, 19:11

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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Главы районов Татарстана должны проверить школьные столовые самостоятельно, а не ждать официальных мероприятий. Такое поручение в ходе внеочередного заседания Комиссии РТ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Доме Правительства РТ дал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Сегодня необходимо дать оценку тому, почему было допущено данное нарушение в Казанбашской школе (массовое отравление детей – прим. Т-и), необходимо принять меры, чтобы избежать таких ситуаций. Без должного внимания и ответственности невозможно навести порядок, здесь нужна принципиальная позиция руководства каждой школы, руководства муниципальных районов», – заявил Нигматуллин.

С аналогичным предложением выступила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина.


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