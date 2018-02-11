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Марина Патяшина предложила проверить школьные столовые районов Татарстана

11 февраля 2018, 18:18 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Марина Патяшина предложила проверить школьные столовые районов Татарстана В Казанбашскую школу Арского района, где произошло массовое отравление детей, выехала бригада Управления Роспотребнадзора по РТ.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Все школьные столовые районов Татарстана следует проверить, так как их не осматривали специалисты уже два года. С таким предложением на внеочередном заседании Комиссии РТ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Доме Правительства РТ выступила глава Управления Роспотребнадзора по РТ, главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина, информирует пресс-служба Президента РТ.

По ее словам, в Казанбашскую школу Арского района, где произошло массовое отравление детей, выехала бригада ведомства.

По статистике, добавила Патяшина, 80 процентов всех случаев кишечных инфекций происходит из-за отсутствия контроля и нарушения санитарных норм, а их источником зачастую является персонал школьных пищеблоков.


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