Марина Патяшина предложила проверить школьные столовые районов Татарстана

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Все школьные столовые районов Татарстана следует проверить, так как их не осматривали специалисты уже два года. С таким предложением на внеочередном заседании Комиссии РТ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Доме Правительства РТ выступила глава Управления Роспотребнадзора по РТ, главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина, информирует пресс-служба Президента РТ.

По ее словам, в Казанбашскую школу Арского района, где произошло массовое отравление детей, выехала бригада ведомства.

По статистике, добавила Патяшина, 80 процентов всех случаев кишечных инфекций происходит из-за отсутствия контроля и нарушения санитарных норм, а их источником зачастую является персонал школьных пищеблоков.