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Адель Вафин назвал стабильным состояние всех отравившихся детей из Арска

11 февраля 2018, 17:24 , Фото: prav.tatarstan.ru

Адель Вафин назвал стабильным состояние всех отравившихся детей из Арска По словам министра, все заболевшие дети кушали в школьной столовой, после этого они обратились в Арскую ЦРБ, откуда их госпитализировали в Казань.
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(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Все отравившиеся в Казанбашской школе Арского района находятся в стабильном состоянии средней тяжести, после лечения у них наблюдается улучшение. Об этом на внеочередном заседании Комиссии РТ по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Доме Правительства РТ сообщил глава республиканского Минздрава Адель Вафин.

Внеочередное заседание комиссии РТ по предупреждению и ликвидации ЧС

По словам министра, которого цитирует пресс-служба Президента РТ, все заболевшие дети кушали в школьной столовой, после этого они обратились в Арскую ЦРБ, откуда их госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу им. Агафонова в Казани. Речь идет о 30 учениках Казанбашской школы, которым поставили диагноз острая кишечная инфекция. Кроме детей, в столицу Татарстана отправили одного учителя, а также сестру одной из школьниц. У всех были схожие симптомы.

Адель Вафин проинформировал о том, что в РКИБ установили дополнительные койки для детей, их интенсивно лечат, а анализы будут изучены специалистами.

«Все пациенты получают регидратационную терапию, 14 детей получают инфузионную терапию глюкозо-солевыми растворами, проводится симптоматическая терапия», – пояснил глава Минздрава РТ.


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