(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В СМИ сообщают о крушении авиалайнера Ан-148 в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Как стало известно ИА «Татар-информ», самолет Ан-148 вылетел сегодня из аэропорта «Домодедово». Он следовал рейсом Москва – Орск.
Почти сразу после вылета самолет пропал с экранов радаров, а экипаж перестал выходить на связь.
Пока в ГУ МЧС России не подтвердили слухи о крушении воздушного судна.
По предварительным данным, на борту «Саратовских авиалиний» находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.