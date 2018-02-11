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В СМИ сообщают о крушении авиалайнера Ан-148 в Подмосковье

11 февраля 2018, 15:51

Самолет пропал с экранов радаров сегодня днем.

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). В СМИ сообщают о крушении авиалайнера Ан-148 в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Как стало известно ИА «Татар-информ», самолет Ан-148 вылетел сегодня из аэропорта «Домодедово». Он следовал рейсом Москва – Орск.

Почти сразу после вылета самолет пропал с экранов радаров, а экипаж перестал выходить на связь.

Пока в ГУ МЧС России не подтвердили слухи о крушении воздушного судна.

По предварительным данным, на борту «Саратовских авиалиний» находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.


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