Пентагон пообещал следить за размещением вооружений РФ

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Соединенные Штаты продолжат следить за местами размещения российского вооружения и оценивать их. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса, передает РИА «Новости».

При этом она, комментируя размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, заметила, что этот шаг «вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект» с учетом их наступательных возможностей и близости к ряду стран НАТО.

Само размещение ракет не нарушает какие-либо двусторонние соглашения между США и РФ, но оно повышает напряженность между Россией и ее соседями, добавила представитель американского Министерства обороны.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (9К720) предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также прикрываемых ими объектов.