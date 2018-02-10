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Политика

Пентагон пообещал следить за размещением вооружений РФ

10 февраля 2018, 20:53

Минобороны США прокомментировало размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Соединенные Штаты продолжат следить за местами размещения российского вооружения и оценивать их. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Мишель Балданса, передает РИА «Новости».

При этом она, комментируя размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, заметила, что этот шаг «вызывает сожаление и имеет дестабилизирующий эффект» с учетом их наступательных возможностей и близости к ряду стран НАТО.

Само размещение ракет не нарушает какие-либо двусторонние соглашения между США и РФ, но оно повышает напряженность между Россией и ее соседями, добавила представитель американского Министерства обороны.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (9К720) предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также прикрываемых ими объектов. 


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