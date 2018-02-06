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Политика

Песков прокомментировал размещение «Искандеров» в Калининградской области

6 февраля 2018, 19:31

Представитель Кремля назвал суверенным правом России размещение вооружений на своей территории.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» на территории Калининградской области является суверенным правом России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но Россия, естественно, имеет суверенное право (на размещение вооружений на своей территории – прим. Т-и), и поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», – отметил представитель Кремля.

Так как о размещении «Искандеров» в самом западном регионе России ранее рассказал глава Комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов, Песков посоветовал журналистам попытаться узнать подробности в нижней палате Федерального Собрания.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» (9К720) предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также прикрываемых ими объектов. 


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