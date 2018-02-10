Британский таблоид рассказал о «новой секретной военной игрушке России»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Британский таблоид Daily Express рассказал о «новой секретной военной игрушке России» – российском истребителе пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50), передает RT.

Автор статьи «Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя» Джои Миллар отзывается о боевой машине как о «наводящей ужас».

По его данным, Су-57 будет оснащен в том числе работающим на огромных дистанциях «невероятно мощным радаром».

Истребитель Су-57 разрабатывается в рамках проекта ПАК ФА. Первый полет он совершил в 2010 году. Машина массой 18,5 т сможет развивать скорость до 2600 км/ч, находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т.

Ранее сообщалось, что первые серийные Су-57 поступят на вооружение ВКС РФ в мае 2018 года.

На вооружении ВВС Великобритании уже состоят американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Всего предполагается приобрести 138 машин.