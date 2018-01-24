Российский истребитель Су-57 обзавелся новейшим оружием

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50) начал летать с авиационными средствами нового поколения на борту. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, передает ТАСС.

«Мы перешли к практическим полетам, думаю, что в недалеком будущем увидим и результат. Весь комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации», — сообщил Обносов.

Истребитель пятого поколения начал разрабатываться еще в 1981 году одновременно в СССР и США. Американцы начали испытания уже в 1990 году. В 2002 году ими был принят на вооружение конкурент аналогичного российского истребителя Т-50.

Новый самолет разрабатывает бюро «Сухой». Девять образцов ПАК ФА участвовали в летных испытаниях с двигателем «первого этапа» до 5 декабря 2017 года, когда впервые полетел новейший истребитель с двигателем «второго этапа». Сообщается, что длина истребителя составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м. Истребитель весом 18,5 т сможет развивать скорость до 2600 км/ч, находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т.

Ранее сообщалось, что первые серийные свeрхманевренные истребители пятого поколения Су-57 войдут в ряды Воздушно-космических сил России в мае 2018 года.