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Политика, Происшествия

Эрдоган рассказал об упавшем в ходе операции в Африне турецком вертолете

10 февраля 2018, 18:25

По информации турецкого Генштаба, причиной крушения T-129 ATAK стала техническая неисправность.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В ходе ведущейся с 20 января операции «Оливковая ветвь», направленной против удерживающих сирийский район Африн курдских отрядов, разбился турецкий военный вертолет.

Об этом заявил Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Hurriyet.

Ударный вертолет T-129 ATAK (турецкая модификация итальянского A-129 Mangusta) упал в граничащей с Сирией турецкой провинцией Хатай. Оба члена экипажа погибли, информирует «Анадолу».

По информации Генерального штаба ВС Турции, причиной падения стала техническая неисправность. Выясняются все обстоятельства инцидента, передает CNN Turk


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