Эрдоган рассказал об упавшем в ходе операции в Африне турецком вертолете

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В ходе ведущейся с 20 января операции «Оливковая ветвь», направленной против удерживающих сирийский район Африн курдских отрядов, разбился турецкий военный вертолет.
Об этом заявил Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Hurriyet.
#Afrin: Video reportedly shows the moment the Turkish helicopter was downed by #PKK militants. #OperationOliveBranch pic.twitter.com/ggSHUFuM4I— MENA Observer (@middleeastwars) 10 февраля 2018 г.
Ударный вертолет T-129 ATAK (турецкая модификация итальянского A-129 Mangusta) упал в граничащей с Сирией турецкой провинцией Хатай. Оба члена экипажа погибли, информирует «Анадолу».
По информации Генерального штаба ВС Турции, причиной падения стала техническая неисправность. Выясняются все обстоятельства инцидента, передает CNN Turk.