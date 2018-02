Эрдоган рассказал об упавшем в ходе операции в Африне турецком вертолете

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). В ходе ведущейся с 20 января операции «Оливковая ветвь», направленной против удерживающих сирийский район Африн курдских отрядов, разбился турецкий военный вертолет.

Об этом заявил Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Hurriyet.

#Afrin: Video reportedly shows the moment the Turkish helicopter was downed by #PKK militants. #OperationOliveBranch pic.twitter.com/ggSHUFuM4I