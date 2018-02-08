Турецкие военные заявили об уничтожении в Африне 1028 курдов

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Генеральный штаб Вооруженных сил Турции отчитался о промежуточных итогах операции «Оливковая ветвь», проводимой с 20 января против удерживающих сирийский район Африн курдских отрядов. Всего с начала боев туркам и их союзникам из числа сирийских оппозиционеров удалось уничтожить 1028 курдских бойцов, передает «Анадолу».

Вчера турецкие военные сообщали о 999 убитых курдах. Таким образом, за сутки погибли 29 бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) и союзных им формирований.

Кроме того, с начала операции турки и их союзники заняли 24 селения, три фермы и 12 стратегических высот.

Правительство Сирии осуждает операцию турецкой армии на своей территории.