Дрожжановский район потерял 445 млн рублей выручки из-за сложностей в сельхозотрасли

(Дрожжановский район, 10 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сельскохозяйственная отрасль попала в финансовую яму, из-за чего Дрожжановский район Татарстана потерял выручку в 445 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на 24-м заседании Совета района III созыва бывший на тот момент еще главой муниципалитета Александр Шадриков.

«Экономические показатели отрасли при нынешних объемах производства были бы гораздо лучше, даже при сохранении цен на уровне прошлого года. Однако произошло существенное снижение цен на сельхозпродукцию: в растениеводстве почти в два раза, в животноводстве на 12 – 15 процентов», – сказал докладчик.

Общий объем сельхозпродукции в 2017 году по сравнению с предыдущим годом составил 91 процент, или 1 млрд 802 млн рублей. «Хотя производство продукции в сопоставимых ценах выросло на 105 процентов», – заметил он.

За прошлый год в районе было собрано 122 тыс. т зерна, или 131 процент к уровню 2016 года, а также 135 тыс. т сахарной свеклы. «Общий валовой объем продукции растениеводства составил 206,5 тыс. т в зерновых единицах. С этим показателем мы занимаем 13-е место по Татарстану», – отметил Шадриков.

Кроме того, в 2017 году хозяйства приобрели 75 единиц сельхозтехники, в том числе – 27 современных самоходных машин, на общую сумму 107,9 млн рублей, что составило 218 процентов к уровню 2016 года.

По мнению Шадрикова, одна из основных проблем района заключается в том, что практически по всем видам сельхозпроизводства отсутствует своя переработка. «Хотя это сегодня диктует время. Акцент делается не на продажу сырья, а на его переработку, производство продукции с высокой добавочной стоимостью. В будущем аграрный комплекс должен содержать все звенья сельхозпроизводства – от поля до покупателя», – заявил он.

В прошедшем году в районе было произведено более 25 тыс. т молока, рост к уровню 2016-го составил 104 процента. «По объему его производства район занимает 24-е место в республике и 15-е место по продуктивности дойного поголовья», – констатировал докладчик.

«Несмотря на рост стоимости конечного продукта, выложенного в сетях, основная прибыль остается у трейдеров, заводов-производителей и ритейлеров. Выходом из этой ситуации может стать создание сельскохозяйственных кооперативов. 2018-й объявлен в районе Годом развития кооперации. Для реализации собственной продукции кооперативам нужен миниагропарк, который хорошо бы построить на территории села Старое Дрожжаное», – резюмировал Шадриков.