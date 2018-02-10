Первый замминистра труда РТ возглавил Дрожжановский район

(Дрожжановский район, 10 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Исполняющим обязанности руководителя исполкома Дрожжановского района Татарстана назначен Марат Гафаров. Такое решение было принято сегодня на 24-м заседании Совета района.

«Идет естественная кадровая ротация. Президент Татарстана пригласил вашего главу для работы в Правительство. Это высокая оценка», – сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Дрожжановского района РТ Александр Шадриков назначен министром экологии и природных ресурсов республики. В связи с этим на заседании было поддержано его решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета.

Также по собственному желанию сложил полномочия и.о. руководителя исполкома района Алексей Полюшков. На его место была предложена и поддержана кандидатура Марата Гафарова.

«Его послужной список достаточно богатый. Работал на руководящих должностях в ряде районов республики», – отметил Председатель Госсовета РТ.

Сам Гафаров подчеркнул, что его основная задача на новой работе – сохранение достижений района.

Марат Гафаров родился 22 апреля 1977 года в деревне Карашам Зеленодольского района. С 2004-го по 2005 год был заместителем главы администрации Нурлатского района РТ по экономике. В 2006 году – руководитель исполнительного комитета Нурлатского района РТ. В 2006 – 2009 годах – главный референт организационного отдела Аппарата Президента РТ, главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ. С 2009-го по 2010 год – руководитель исполнительного комитета Азнакаевского района РТ. В 2010-м назначен руководителем исполнительного комитета Рыбно-Слободского района РТ. 31 декабря 2014 года стал первым заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ.