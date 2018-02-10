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Политика, Общество

Выгнанный из студии за реплику о летчике Филипове гость объяснился

10 февраля 2018, 15:55

По словам Григория Винникова, он «сорвался» и неудачно пошутил.
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(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Выгнанный из студии во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» Григорий Винников, выступающий на телевидении как эксперт из США Грэг Вайнер, объяснил свое поведение в эфире. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Винников охарактеризовал свое поведение как «неудачную шутку», «бестактную и неуместную». Он пообещал принести извинения семье погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

«Со всеми бывает, сорвался. Что-то заклинило, не знаю, в чем дело», – добавил эксперт.

На предложение председателя Комитета Государственной Думы по образованию Вячеслава Никонова почтить память погибшего пилота минутой молчания Винников ответил перефразированной цитатой из известного стихотворения Михаила Светлова «Гренада»: «Он хату покинул, пошел воевать за землю в Дамаске».

Тогда Никонов потребовал, чтобы ведущий предложил гостю покинуть студию, и Владимир Соловьев сделал это. 


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