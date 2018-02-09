Соловьев выгнал гостя из студии за сомнения в героизме погибшего в Сирии летчика Филипова

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Телеведущий Владимир Соловьев в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» попросил покинуть студию эксперта из Соединенных Штатов Григория Винникова, который усомнился в героизме погибшего в Сирии летчика Романа Филипова.

В ответ на предложение председателя Комитета Государственной Думы по образованию Вячеслава Никонова почтить память погибшего минутой молчания Винников высказал сомнения в справедливости присуждения погибшему пилоту звания Героя России.

Тогда Соловьев напомнил о необходимости проявлять «уважение к смерти», особенно смерти героев, а Никонов потребовал от ведущего, чтобы тот предложил эксперту покинуть студию. Соловьев сделал это.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Майор Роман Филипов успел катапультироваться. На земле он вступил в бой с боевиками и подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. За этот подвиг офицер удостоен звания Героя России посмертно.