Леонов назвал «Лыжню России» достойным ответом санкциям МОК

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов назвал лыжную гонку «Лыжня России» достойным ответом санкциям Международного олимпийского комитета (МОК).

В Казани участниками гонки стали около 20 тысяч человек, по Татарстану – около 150 тысяч.

«Это достойный ответ санкциям МОК. Мы провели здесь (на стадионе "Локомотив" в Юдино – прим. Т-и) небольшой флешмоб в поддержку олимпийцев: наши ребята выстроились в олимпийские кольца, позже мы все это выложим в Интернет. Вы сами видите, что происходит с Олимпиадой: после всех этих событий даже зрительский интерес к Играм упал. В международном спорте происходит дискриминация в отношении ведущих российских атлетов. Благо, в каком-то составе сборная России на Олимпиаду все-таки поехала, правда, без формы, флага и гимна. Это накладывает определенный отпечаток, но мы в любом случае болеем за ребят», – заявил Леонов.

Министр добавил, что в усеченном составе сборная России имеет неплохие шансы на медали. «Даже в таком составе у сборной России есть шансы взять медали в определенных видах программы. Будем надеяться на хоккейную команду, на сноубордистов Заварзину и Уайлда, а также других наших спортсменов», – подчеркнул глава министерства.