Пентагон открестился от разрушения российского моста через Евфрат

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Министерство обороны Соединенных Штатов отвергло обвинение в причастности к разрушению понтонного моста через Евфрат, возведенного российскими военными в пригороде сирийского города Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон назвал соответствующее утверждение «необоснованным» и «ложным».

Ранее о разрушении сооружения из-за подъема уровня воды в реке написала газета Министерства обороны РФ «Красная звезда».

При этом издание связало случившееся с открытием шлюзов на плотине расположенной выше по течению гидроэлектростанции Табка, которую контролируют союзные США Сирийские демократические силы (SDF). Оно увидело в этом «попытку чужими руками не допустить укрепления законной власти Правительства САР на левом берегу Евфрата».

О самом разрушении моста стало известно еще раньше из снимков, опубликованных в социальных сетях.