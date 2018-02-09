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Политика

Пентагон открестился от разрушения российского моста через Евфрат

9 февраля 2018, 22:19

О разрушении сооружения из-за искусственно вызванного подъема уровня воды заявило издание Минобороны России.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Министерство обороны Соединенных Штатов отвергло обвинение в причастности к разрушению понтонного моста через Евфрат, возведенного российскими военными в пригороде сирийского города Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон назвал соответствующее утверждение «необоснованным» и «ложным».

Ранее о разрушении сооружения из-за подъема уровня воды в реке написала газета Министерства обороны РФ «Красная звезда».

При этом издание связало случившееся с открытием шлюзов на плотине расположенной выше по течению гидроэлектростанции Табка, которую контролируют союзные США Сирийские демократические силы (SDF). Оно увидело в этом «попытку чужими руками не допустить укрепления законной власти Правительства САР на левом берегу Евфрата».

О самом разрушении моста стало известно еще раньше из снимков, опубликованных в социальных сетях. 


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