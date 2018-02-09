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Политика, Происшествия

В Сирии смыло построенный российскими военными мост через Евфрат

9 февраля 2018, 06:52

Причиной обрушения сооружения, по информации Минобороны, стало преднамеренное открытие шлюзов.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Возведенный российскими военными в пригороде сирийского города Дейр-эз-Зора мост через Евфрат обрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке. Об этом пишет газета Министерства обороны РФ «Красная звезда».

По информации издания, 6 января без видимых причин уровень воды в реке поднялся на несколько метров, а скорость течения Евфрата увеличилась в два раза. В результате на следующий день, 7 января, сооружение разрушилось.

Согласно данным сирийских специалистов, причиной подъема воды стало преднамеренное открытие шлюзов на плотине гидроэлектростанции Табка, которую контролируют союзные США Сирийские демократические силы (SDF).

«Не исключено, что таким варварским способом американской стороной была предпринята попытка чужими руками не допустить укрепления законной власти правительства САР на левом берегу Евфрата, <...>», – отмечается в статье официального органа Минобороны. 

Малый автомобильный разборный мост был перекинут российскими военными инженерами через Евфрат 23 сентября в рамках операции по освобождению Дейр-эз-Зора от террористов. Длина моста составляла 210 метров. За сутки он был способен пропустить 8 тыс. машин. 1 октября сооружение было передано сирийцам.

Ранее в социальных сетях появилась фотография моста, на которой видно, что его центральная часть ушла под воду.


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