В Казани сотрудники ДПС растонировали более 70 автомобилей

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева»). В Казани сотрудники Госавтоинспекции за три часа оштрафовали более 70 автомобилистов за нарушение правил тонировки.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что инспекторы ДПС провели специализированный рейд по выявлению водителей, управляющих тонированными автомобилями. В разных точках Казани работали 16 экипажей ДПС.

За первое нарушение правил тонировки водителю грозит штраф в 500 рублей, при повторном нарушении автолюбителя могут арестовать на срок до 15 суток. Тонировку сотрудники Госавтоинспекции просят водителей на месте сразу же снять.

Многие водители знают про арест, но некоторых из них это не пугает.

«Для себя, нравится мне тонироваться. Правильно, что за тонировку штрафуют, потому что много неадекватных людей ездят тонированными. Я говорю только за себя, мне скрывать нечего. Я уеду, дальше также буду ездить с тонированными стеклами. Даже готов отсидеть за это 15 суток», – объяснил нарушитель Максим Абдуллин.

Одним из первых остановили и водителя Марата, на лобовом стекле его автомобиля была тонированная полоска, которая была больше требуемых по ГОСТу размеров. Толщина полоски по всему стеклу не должна превышать 14 см.



«Если бы тонировка лобового стекла полностью была, мне бы больше нравилось. Нравится, потому что не видно меня», – рассказал Марат.

Напомним, светопропускаемость передних стекол должна быть не менее 70 процентов. Определить, «правильная» ли тонировка стоит у водителя, инспекторам ДПС помогает прибор – тауметр.

«За первый час данного рейда задержано более десяти водителей. Основная причина – это ухудшение обзора с места водителя. Водитель, сидя в таком транспортном средстве, не видит угрозу в полном объеме, либо пешеходов, переходящих проезжую часть справа налево и слева направо, тем самым, может создаться аварийная ситуация», – сообщил начальник отделения по Советскому району отдела ГИБДД УМВД России по Казани Нияз Яруллин.

За сегодняшний рейд сотрудники Госавтоинспекции выявили около 130 нарушений, в том числе более 70 за тонировку.

Также сотрудники ДПС остановили пьяного водителя, который отказался от прохождения медосвидетельствования. При оформлении материалов сотрудники ГИБДД выяснили, что этот водитель попадается пьяным за рулем уже во второй раз. Нарушителя доставили в отдел полиции