(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева»). Госавтоинспекция Казани устроила облаву на тонированные автомобили.

Специализированный рейд по выявлению водителей, управляющих тонированными автомобилями, проходит в 16 точках Казани.

Инспекторы ДПС обратят особое внимание на водителей, которых раньше уже штрафовали за тонированные передние боковые стёкла автомобилей. В отношении них будут составлены административные протоколы.

Если выяснится, что водителя второй раз в течение года ловят за это нарушение, его могут арестовать на срок до 15 суток.