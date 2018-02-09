Фарид Мухаметшин получил золотую медаль Ассамблеи народов России

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин удостоен золотой медали Ассамблеи народов РФ «Дружба народов – единство России». Награду за значительный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов страны главе парламента вручил зампредседателя Совета Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев.

Сегодня в Казани прошла IV отчетно-выборная конференция Ассамблеи народов Татарстана. В ее работе приняли участие более 200 делегатов от национальных объединений.

Приветствие участникам мероприятия направил Президент Татарстана Рустам Минниханов, которое зачитал глава республиканского парламента. «Ассамблея народов Татарстана – крупнейшее в Российской Федерации национально-культурное объединение, в которое сегодня входит более 220 организаций по всей республике, широкая сеть филиалов и представительств в муниципальных образованиях», – говорится в приветствии.

За более чем четверть века своей активной деятельности ассамблея стала центром консолидации многонационального движения народов Татарстана, заметил Рустам Минниханов. «Совместная работа с муниципальными образованиями по созданию домов дружбы, национальных культурных центров получила достойное признание и на федеральном уровне», – подчеркнул он.

«Динамичное социально-экономическое развитие Татарстана – результат совместного созидательного труда представителей всех национально-культурных организаций. Ассамблея и ее организации принимают самое активное участие в решении многих значимых для республики вопросов общественного развития, реализуют важные этнокультурные, социальные, языковые, грантовые проекты, проводят масштабные мероприятия», – отмечается в приветствии Президента РТ.

Фарид Мухаметшин напомнил, что в Татарстане продолжается реализация республиканских программ, направленных на повышение качества жизни населения. На эти цели из бюджета республики в прошедшем году было выделено и использовано 16 млрд рублей, заявил он.

«Происходящие в мире противоречивые изменения и нарастающие риски диктуют необходимость всемирного укрепления России как общего дома многочисленных народов страны. Мы интегрированы в российскую государственность многовековой историей, духовным единением татар, русских и других этносов. Есть полное понимание того, что только сильная Россия будет выступать гарантом успешного развития всех ее субъектов. Достижения республики невозможно представить без доверия и весомой поддержки федерального центра, прежде всего, нашего национального лидера Владимира Путина», – сказал Председатель Госсовета РТ.

По его мнению, необходимо и дальше сохранять сложившуюся дружественную атмосферу, лучшие традиции народов, живущих в республике. «Главное богатство Татарстана – в силе его народов, и нашим ярко выраженным конкурентным преимуществом было и остается межнациональный и межконфессиональный мир и согласие. Несомненно, сплочению татарстанцев и единению народов России будут способствовать мероприятия, приуроченные к подготовке 100-летия со дня образования ТАССР», – подчеркнул он.

Говоря о предстоящих выборах Президента России, глава парламента предположил, что избирательная кампания пройдет в жестких условиях политического, экономического и информационного давления на страну. «Несмотря на это, я надеюсь, что выборы продемонстрируют консолидацию всех здоровых сил общества и высокий потенциал доверия татарстанцев выбранному в республике курсу на социальную стабильность, межнациональное согласие и на этой базе экономическое развитие», – заявил он.

В завершение своего выступления Фарид Мухаметшин упомянул, что по решению предыдущей конференции всем руководителям национальных культурных объединений, входящих в состав Совета Ассамблеи, было поручено завершить создание местных отделений и назначить представителей в городах и муниципальных образованиях республики. «Однако данная работа пока еще не завершена. Есть определенные претензии к автономиям, которые не используют все имеющиеся возможности, проводят мало мероприятий, работают вполсилы», – констатировал он.

Также сегодня делегаты конференции избрали членов Совета Ассамблеи народов Татарстана и его председателя, руководителя исполкома организации. Председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана единогласно избран Фарид Мухаметшин, руководителем исполнительного комитета – Николай Владимиров.