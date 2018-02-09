Все новости Татарстан Россия

Общество

Председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана вновь стал Фарид Мухаметшин

9 февраля 2018, 13:26

Решение о переизбрании было принято на IV отчетно-выборной конференции ассамблеи.
В Елабуге посадили первые деревья сада, посвященного малым городам России
Ф.Мухаметшин назначен координатором Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО
В Страсбурге Фарид Мухаметшин презентовал выставку, посвященную Универсиаде в Казани
Федерации волейбола Альметьевска исполнилось 10 лет
Фарид Мухаметшин принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Чувашии

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана вновь избран Фарид Мухаметшин. Такое решение большинством голосов было принято сегодня на IV отчетно-выборной конференции ассамблеи. 

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выразил признательность за оказанное доверие. Он подчеркнул, что понимает важность своей общественной работы, которую выполнял и ранее.   

«Надеемся, что ближайшие три года будем работать также энергично, коллегиально и добиваться успехов», — подчеркнул Фарид Мухаметшин. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter