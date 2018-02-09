Председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана вновь стал Фарид Мухаметшин

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана вновь избран Фарид Мухаметшин. Такое решение большинством голосов было принято сегодня на IV отчетно-выборной конференции ассамблеи.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выразил признательность за оказанное доверие. Он подчеркнул, что понимает важность своей общественной работы, которую выполнял и ранее.
«Надеемся, что ближайшие три года будем работать также энергично, коллегиально и добиваться успехов», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.