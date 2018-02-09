В Татарстане предложили штрафовать хозяев, выгнавших животных из дома

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Ввести штраф за то, что хозяева выгоняют животных из дома, предложили сегодня в Госсовете Татарстана на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. С таким предложением выступил заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов.

Он также предложил ввести налог за содержание собак. «По примеру европейских стран можно ввести налог за содержание собак и институт обязательного страхования. Некоторые зоозащитники говорят о том, что, если внести такое положение, это ударит по карману. Но человек, у которого нет возможности содержать животное, не должен браться за это дело. В итоге, результаты оказываются плачевными», – посетовал представитель исполкома столицы РТ.

Также Комитет ГС РТ рекомендовал Кабмину рассмотреть вопросы разработки и строительства типовых бюджетных проектов приютов для безнадзорных животных в муниципалитетах, а Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ депутаты предложили рассмотреть возможность внедрения единого метода мечения животных, поступивших в пункт временного содержания, включающего в себя электронное чипирование.