Депутаты ГС РТ возьмут под контроль вопрос содержания безнадзорных животных

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутаты Госсовета РТ будут держать на контроле вопрос содержания безнадзорных животных. Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Парламентарий отметил, что вопрос, который регулируется двумя республиканскими законами – об отдельных вопросах содержания домашних животных и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере содержания безнадзорных животных, с одной стороны, касается безопасности наших граждан, в том числе детей, с другой – нацелен на гуманное отношение к животным. Поэтому так важно следить за исполнением республиканского законодательства в сфере отлова и содержания безнадзорных животных, а также эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Тахир Хадеев напомнил, что с 1 января 2014 года полномочия по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных переданы органам местного самоуправления. Для исполнения этих полномочий им выделяются субвенции из бюджета РТ.

Начальник Главного управления ветеринарии при Кабинете Министров РТ Алмаз Хисамутдинов сообщил, что в 2017 году в целом было выделено более 24 млн рублей, что на 8,6 процента меньше, чем в 2016 году (26 млн 679 тыс. руб.). Количество отловленных безнадзорных животных снизилось на 14,8 процента. При этом объем отлова бездомных животных не всегда зависит от суммы выделенных субвенции на данный вид работ.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов также обратил внимание на порядок финансирования отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных животных. В постановлении комитета по итогам заседания Кабинету Министров РТ рекомендовано ежегодно пересматривать порядок финансирования этих работ.

К обсуждению вопроса об исполнении республиканского законодательства в сфере отлова и содержания безнадзорных животных подключились и представители муниципалитетов. Заместитель председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Альмир Курбанов внес свои предложения по улучшению ситуации. Курбанов считает, что вопросом номер один, который необходимо решить, является вопрос обязательной регистрации животных. На заседании ему дали ответ: в связи с тем, что регистрация собак в соответствии с законом носит уведомительный характер, обязать собственников собак зарегистрировать своих животных не представляется возможным.

Представитель исполкома Казани также предложил ввести налог за содержание собак. «Если у человека нет возможности содержать животное, он не должен за это браться», – считает он. Председатель общественной организации «Зоозабота» Лариса Фролова другого мнения. Она считает, что не всегда нужно смотреть финансовую сторону вопроса, есть еще и такие понятия, как милосердие и сострадание.

Остается проблемным вопрос создания приютов для содержания безнадзорных животных. Приюты функционируют только в шести муниципальных образованиях: Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге, Агрызском и Лаишевском муниципальных районах.

Подводя итог обсуждению, глава парламентского комитета отметил, что решение проблемы безнадзорных животных требует системного подхода и объединения усилий всех заинтересованных сторон: граждан, бизнеса, общественных организаций и власти.

