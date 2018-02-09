В Татарстане снижение темпов отлова бездомных животных отмечается в 20 районах

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике озвучили список районов РТ, где в 2017 году произошло снижение объемов отлова безнадзорных животных.

По информации Роспотребнадзора по РТ, по итогам прошлого года снижение отлова отмечается в 18 муниципальных районах: Азнакаевском, Актанышском, Алексеевском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Мамадышском, Муслюмовском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Тюлячинском, Чистопольском, а также в Казани и Набережных Челнах.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что объем отлова бездомных животных не всегда зависит от суммы выделенных средств.

Так, в Мензелинском, Агрызском, Лениногорском районах при увеличении субвенций почти в 2 – 3 раза объемы отлова также увеличены. Но в Нижнекамском районе при увеличении их 3 раза отлов снизился на 40 процентов. В ряде районов при незначительном снижении финансирования (до 3 процентов) объемы отлова снижены значительно – на 20 – 80 процентов. К примеру, в Зеленодольском районе РТ объем средств снизился на 0,2 процента, отлов – на 39 процентов, в Муслюмовском – на 0,3 процента и 65 процентов соответственно, Кайбицком – на 1 процент и 84 процента соответственно.

