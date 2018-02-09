В 2017 году в Татарстане отловлено более 26 тысяч собак и 5 тысяч кошек

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). В 2017 году в Татарстане отловлено более 26 тысяч собак и более 5 тысяч кошек. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике сообщил начальник Главного управления ветеринарии при Кабинете Министров РТ Алмаз Хисамутдинов.

По его словам, за 2017 год по Казани служба ООО «ВетДом» отловила 8126 собак, стерилизовала и вакцинировала против бешенства 504 собаки.

Государственным ветеринарным объединением Казани проведена вакцинация по бешенству более 11 тыс. собак и более 6 тыс. кошек, проведена безвозмездная стерилизация и кастрация 68 собак. В Казани в прошлом году чипировано 3906 собак (стоимость чипирования составила 400 рублей).