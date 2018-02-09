Володин прокомментировал вердикт CAS по российским спортсменам

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал дать строгую оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 российских спортсменов и тренеров, пишут «Известия».

«Двойные стандарты не допустимы, мы с вами живем по законам. И когда эти законы перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную», — цитирует издание Володина.

Российский депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров в качестве протеста решил не ехать на Олимпиаду, отметил Володин.

Ранее стало известно, что CAS отказался удовлетворить апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, не приглашенных на Игры.