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Спорт

Володин прокомментировал вердикт CAS по российским спортсменам

9 февраля 2018, 14:12

Российский депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров в качестве протеста решил не ехать на Олимпиаду, отметил Володин.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал дать строгую оценку решению Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 российских спортсменов и тренеров, пишут «Известия». 

«Двойные стандарты не допустимы, мы с вами живем по законам. И когда эти законы перечеркивают, мы должны давать оценку, причем самую строгую и решительную», — цитирует издание Володина. 

Российский депутат и исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров в качестве протеста решил не ехать на Олимпиаду, отметил Володин.

Ранее стало известно, что CAS отказался удовлетворить апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, не приглашенных на Игры. 

 


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