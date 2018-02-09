Рома Зверь и корейский актер Тео Ю сыграли главные роли в фильме о Цое

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Корейский актер Тео Ю сыграл Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова. Рома Зверь исполнил роль Майка Науменко, Ирина Старшенбаум сыграла его жену, сообщает ТАСС.

Тео Ю снялся в кинолентах «Один за другим» Ким Ки Дука, «День-ночь, день-ночь», «В поисках Сеула» Бенсона Ли и других. Для солиста группы «Звери» роль Майка Науменко стала дебютной в игровом кино. Ирина Старшенбаум известна по съемкам в фильме Федора Бондарчука «Притяжение».

Сценарий к фильму написали Михаил и Лили Идовы. Он затрагивает период конца 70-х — начала 80-х годов прошлого века, когда 18-летний Виктор Цой готовится записывать свой первый альбом. В основу сюжета также легли и малоизвестные факты из биографии певца. В киноленте показан любовный треугольник между Цоем, Науменко и его женой. Продюсер фильма Илья Стюарт подчеркнул, что данная картина не является байопиком.



В фильме звучат песни Виктора Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов и групп, которые повлияли на формирование русского рока.



Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников, который сейчас находится под домашним арестом.



В прокат картина выйдет не раньше второй половины 2018 года. Пиар-кампания «Лета» начнется с Берлинского кинофестиваля. Дата премьеры фильма в России пока неизвестна.