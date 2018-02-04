В Сети обнародованы первые кадры фильма Серебренникова о Цое

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Сети появились кадры из фильма о Викторе Цое под названием «Лето». Режиссером картины выступил Кирилл Серебренников, который на данный момент находится под домашним арестом, сообщает «Фонтанка».



Продюсер картины стал Илья Стюарт. Права на показ ленты уже приобрела зарубежная кинокомпания Charades.



В основу сюжета лег любовный треугольник между Цоем, музыкантом Майком Науменко и его женой Натальей. Действие картины происходит в 1981 году. Также в фильме ярко отображен быт Петербурга.



Точная дата премьеры пока не известна. Сейчас продюсеры заканчивают работу над отснятым материалом. Ожидается, что в прокат картина выйдет не раньше второй половины 2018 года. Пиар-кампания «Лета» начнется с Берлинского кинофестиваля.

Серебренников находится под домашним арестом по решению суда. Режиссер обвиняется в присвоении 68 млн рублей бюджетных денег.