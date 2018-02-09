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Спорт

WADA назвало «приятной новостью» вердикт CAS по российским атлетам

9 февраля 2018, 08:28

По мнению главы Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди, решение Спортивного арбитражного суда успокоит всех.
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(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поприветствовало решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян, не приглашенных зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Об одобрении вердикта заявил руководитель WADA Крэйг Риди, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Эти решения являются приятной новостью для WADA и для всех приверженцев чистого спорта», – подчеркнул он.

По мнению Риди, решение CAS успокоит всех, так как на Играх выступят только те спортсмены из РФ, которые «соответствуют самым строгим антидопинговым критериям». 


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