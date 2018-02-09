Суд приговорил бывшего губернатора Сахалина Хорошавина к 13 годам колонии

(Казань, 9 февраля, «Татар-информ»). Южно-Сахалинский городской суд признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем, и приговорил его к 13 годам заключения в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей.

Экс-чиновник лишен государственных наград и права занимать государственные должности, передает ТАСС.

Виновными в получении взяток суд также признал бывших подчиненных Хорошавина. Это экс-заместитель Председателя Правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, бывший министр сельского хозяйства Сахалина Николай Борисов и работавший помощником губернатора Андрей Икрамов.

Александр Хорошавин возглавлял Сахалинскую область с 2007-го по 2015 год. Он был задержан 3 марта 2015-го по обвинению в получении взятки в размере более 5,6 млн долларов, в отношении него было возбуждено уголовное дело. 25 марта того же года Президент РФ Владимир Путин лишил его губернаторского поста.

Рассмотрение дела по существу суд Южно-Сахалинска начал 6 марта 2017-го.