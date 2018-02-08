Стоимость сайта газеты «Республика Татарстан» выросла до 3,5 млн рублей

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Примерная стоимость сайта газеты «Республика Татарстан» по оценке сервиса Cost-Site увеличилась с начала прошлого года с 2,6 млн рублей до 3,5 млн. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам главный редактор газеты Александр Латышев.

Печатный тираж ежедневного выпуска газеты «Республика Татарстан» за первое полугодие 2018 года составил 5 тыс. 107 экземпляров, еженедельного выпуска – 24 тыс. 630 экземпляров.

«Реализация газеты в розницу сегодня составляет почти 50 процентов от общего тиража. Своими силами редакция распространяет газету в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. И планируем шагнуть в Альметьевск, Зеленодольск и Елабугу», – рассказал Латышев.

Главред издания также отметил, что решить проблему доставки газет в воинские части, где служат призывники Татарстана, сложно из-за недостатка средств. «Пересылка газет в воинские части только по 10 адресам обойдется редакции в 100 тыс. рублей в год. С другой стороны, с новостями из республики призывники могут ознакомиться через наш сайт», – подчеркнул Латышев.