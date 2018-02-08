Посещение сайта газеты «Ватаным Татарстан» выросло на восемь процентов

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Посещаемость сайта газеты «Ватаным Татарстан» составляет 25 тыс. человек в месяц. По сравнению с прошлым годом она возросла на восемь процентов. Об этом сообщила сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам первый заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Эльвира Ахметова.

В этом году запланирована модернизация сайта «Ватаным Татарстан» в честь 100-летия газеты, рассказала докладчик.

По ее словам, сайт газеты «Республика Татарстан» в месяц посещают 120 тыс. человек, этот показатель остался на уровне прошлого года.

«Печатный тираж ежедневного выпуска газеты “Республика Татарстан” за первое полугодие 2018 года составил 5 тыс. 107 экземпляров, еженедельного выпуска – 24 тыс. 630 экземпляров. У ежедневного номера газеты “Ватаным Татарстан” печатный тираж – 3867 экземпляров, еженедельного выпуска – 13 тыс. 561 экземпляр. В условиях всеобщего падения подписных тиражей эти два республиканских издания наряду с другими активно развивают альтернативную и розничную подписку», – констатировала Ахметова.

Докладчик отметила, что доля розницы от общего печатного тиража у ежедневного выпуска «Ватаным Татарстан» в первом полугодии составила 95 процентов, у еженедельного – 32 процента. У ежедневного выпуска «Республики Татарстан» – 48 процентов, у еженедельного – 11 процентов.