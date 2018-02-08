Новый глава Минэкологии РТ займется охраной Волги и усилением экологического надзора

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Приоритетными задачами Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана являются дальнейшее привлечение федеральных средств на экологические мероприятия, сохранение и предотвращение загрязнения Волги, усиление экологического надзора и снижение выбросов загрязняющих веществ.

Об этом рассказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин в ходе представления коллективу ведомства нового руководителя министерства Александра Шадрикова, сообщает пресс-служба главы республики.

Бывший глава Дрожжановского района успел зарекомендовать себя в качестве хорошего организатора и эффективного руководителя, отметил Премьер. И выразил уверенность в том, что он вместе с коллективом Минэкологии справится с поставленными задачами.

«Руководство Татарстана в свою очередь всегда оказывало и будет оказывать в этом деле всестороннюю поддержку. Мы все представляем, насколько важно обеспечение экологической безопасности республики, снижение негативного воздействия на окружающую среду», – добавил Песошин.

Премьер-министр РТ напомнил о достижениях экс-главы Минэкологии региона Фарида Абдулганиева, ставшего министром экономики Татарстана. «Проделана большая работа с федеральным центром, начата реализация проекта по решению экологических проблем водоохранных зон Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, развиваются системы "Народный контроль" и "Школьный экопатруль"», – перечислил он и пожелал чиновнику успехов на новом месте работы.

Министром экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова сегодня своим указом назначил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Фарид Абдулганиев, занимавший эту должность с 2015 года, стал министром экономики взамен Артема Здунова, возглавившего Правительство Дагестана.