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Подписан указ о назначении Здунова Премьер-министром Дагестана

7 февраля 2018, 17:24

Подписан указ о назначении Здунова Премьер-министром Дагестана Указ вступает в силу со дня подписания.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Артем Здунов назначен Председателем Правительства Республики Дагестан, указ подписал врио главы республики Владимир Васильев. Об этом сообщает «Интерфакс». 

«В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Конституции Республики Дагестан назначить Здунова Артема Алексеевича Председателем Правительства Республики Дагестан», — следует из документа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее на заседании Народного собрания республики Дагестан депутаты одобрили кандидатуру Артема Здунова. «За» проголосовали 68 депутатов, против — 5 депутатов.


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