Подписан указ о назначении Здунова Премьер-министром Дагестана

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Артем Здунов назначен Председателем Правительства Республики Дагестан, указ подписал врио главы республики Владимир Васильев. Об этом сообщает «Интерфакс».
«В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Конституции Республики Дагестан назначить Здунова Артема Алексеевича Председателем Правительства Республики Дагестан», — следует из документа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее на заседании Народного собрания республики Дагестан депутаты одобрили кандидатуру Артема Здунова. «За» проголосовали 68 депутатов, против — 5 депутатов.