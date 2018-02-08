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Глава Альметьевска рассказал участникам велоконгресса в Москве о «велосипедизации» города

8 февраля 2018, 19:58

Хайруллин на примере Альметьевска осветил экономические аспекты развития велокультуры ее и социальную пользу.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин рассказал о велосипедизации Альметьевска участникам международного велоконгресса, который проходит в эти дни в Москве. Об этом сообщается на районном портале.

Хайруллин на примере Альметьевска осветил экономические аспекты развития велокультуры. По его словам, популяризация велотранспорта является отличным инструментом для развития бизнеса в городе, а также приносит огромную социальную пользу: активный образ жизни, общаются и взаимодействуют друг с другом, то их здоровье становится крепче. Конечно же, основополагающим фактором является и сохранение экологии, подчеркнул татарстанский докладчик.

Ранее представители стран-участниц велоконгресса и 12 российских городов посетили Альметьевск в рамках ознакомительного тура. 


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