Велоактивисты разных стран оценили опыт Альметьевска

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске прошел ознакомительный тур в рамках Московского велоконгресса, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.
Мероприятие посетили представители Канады, Финляндии, США, Дании и Германии и 12 городов России. Участники познакомились с городом, рассказали о своем опыте использования велосипеда, поделились идеями.
Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин рассказал о развитии в городе проекта по строительству велоинфраструктуры, его основной цели и особенностях. Глава района также осветил основные аспекты проекта Gobike, который стартовал в Альметьевске в сентябре 2017 года. Весной снова начнет работу байкшеринг, появится велокафе, будут строиться новые велосипедные дороги.
Гости высоко оценили уровень реализации проекта по развитию велоинфраструктуры в Альметьевске и качество ее содержания в зимний период.