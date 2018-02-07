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Общество

Велоактивисты разных стран оценили опыт Альметьевска

7 февраля 2018, 23:28

Мероприятие посетили представители Канады, Финляндии, США, Дании и Германии и 12 городов России.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске прошел ознакомительный тур в рамках Московского велоконгресса, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

Мероприятие посетили представители Канады, Финляндии, США, Дании и Германии и 12 городов России. Участники познакомились с городом, рассказали о своем опыте использования велосипеда, поделились идеями.

Глава Альметьевского района Айрат Хайруллин рассказал о развитии в городе проекта по строительству велоинфраструктуры, его основной цели и особенностях. Глава района также осветил основные аспекты проекта Gobike, который стартовал в Альметьевске в сентябре 2017 года. Весной снова начнет работу байкшеринг, появится велокафе, будут строиться новые велосипедные дороги.

Гости высоко оценили уровень реализации проекта по развитию велоинфраструктуры в Альметьевске и качество ее содержания в зимний период.

 


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