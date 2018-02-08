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В Махачкалу прилетел глава Следкома Александр Быстрыкин

8 февраля 2018, 15:08

Приезд руководителя Следственного комитета России связан с коррупционным скандалом в Дагестане.

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Махачкалу прилетел Александр Быстрыкин, сообщает РИА «Новости».

В столицу Дагестана Александр Быстрыкин прибыл утром восьмого февраля. Здесь руководитель Следкома РФ планирует встретиться с врио главы республики Владимиром Васильевым. Также он проведет рабочее совещание, на котором обсудят ситуацию с арестами ряда высокопоставленных чиновников региона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Махачкале был расформирован Кабинет министров, а руководители большинства министерств и ведомств находятся под арестом.
 


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