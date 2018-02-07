В госучреждениях Дагестана проходят масштабные обыски

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Во многих госучреждениях Дагестана проходят масштабные обыски, сообщает «Интерфакс».

Выимка документов в офисах практически всех министерств и ведомств Дагестана проводится представителями Генпрокуратуры, ФСБ, МВД и Следсвенного комитета России. С проверками пришли также в учреждения образования, Управление службы судебных приставов и районные отделы полиции.

На время проверки в республике сменили весь личный состав Госавтоинспекции, а на постах ДПС дежурят сводные группы полиции и Росгвардии из других регионов России.

Большинству чиновников Дагестана запретили покидать пределы страны до окончания расследования.

Операция проводится в рамках начатого в республике еще в понедельник дела о крупных хищениях бюджетных средств. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Дагестане полностью расформирован Кабинет министров, а несколько высокопоставленных чиновников взяты под стражу.