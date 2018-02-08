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Прокуратура РТ пригрозила уголовными делами за ложные звонки о минировании во время ЧМ

8 февраля 2018, 15:08

Все сообщения о заложенных бомбах будут отрабатываться с выездом следственно-оперативной группы на место, отметили в ведомстве.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана пригрозила уголовными делами за ложные звонки о минировании во время проведения в Казани матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму РТ.

Все сообщения о заложенных взрывных устройствах будут тщательно отрабатываться с выездом следственно-оперативной группы на место, отметил начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры РТ Ильдар Исмагилов, выступая на конференции по обеспечению безопасности гостей мундиаля.

Конференция «Безопасность в средствах размещения: все ясно, но вопросов много» завершилась накануне вечером, 7 февраля, на площадке ГТРК «Корстон-Казань». Руководители и собственники гостиниц, хостелов, санаториев, ресторанов, санитарные врачи из нескольких городов России приехали в столицу Татарстана на два дня, чтобы обсудить с профильными экспертами и представителями власти спорные вопросы обеспечения безопасности.


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