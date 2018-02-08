(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Три гостиницы в Казани отдадут под размещение команд-участниц ЧМ по футболу 2018 года. Основным критерием выбора предматчевых баз станет путь от отеля до стадиона, который должен будет занимать у команд не более 45 минут. Об этом заявила представитель оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Оксана Тубман на конференции, посвященной обеспечению безопасности гостей турнира.

«В каждом городе-организаторе планируется задействовать по две предматчевые гостиницы для команд. Основной критерий выбора – путь от отеля до стадиона должен занимать не более 45 минут. Одну гостиницу в каждом из 11 городов займут представители FIFA и арбитры матчей. Три базы в Казани отдадут под размещение команд», – рассказала Тубман.

По словам представителя оргкомитета, все гостиницы будут оборудованы интроскопами, рамками металлоискателей и отдельными выходами для команд. Охранять участников чемпионата будут сотрудники ЧОП. В остальном же безопасность будут обеспечивать по российскому законодательству.

Конференция «Безопасность в средствах размещения: все ясно, но вопросов много» завершилась накануне вечером, 7 февраля, на площадке ГТРК «Корстон» в Казани. Руководители и собственники гостиниц, хостелов, санаториев, ресторанов, санитарные врачи из нескольких городов России приехали в столицу Татарстана на два дня, чтобы обсудить с профильными экспертами и представителями власти спорные вопросы обеспечения безопасности на мундиале.