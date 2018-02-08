Власти Казани попросили присмотреться к «серому» рынку арендного жилья во время ЧМ по футболу

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Власти Казани попросили обратить особое внимание на нелегальный рынок частного арендного жилья во время проведения чемпионата мира по футболу, матчи которого город примет в июне и июле текущего года. С обращением выступил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов, сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму РТ.

Выступая на конференции, посвященной обеспечению безопасности гостей мундиаля, он отметил, что во время Кубка конфедераций со стороны госорганов на бизнес оказывалось определенное давление, часто оно было критическим. В то же время частный сектор никто не контролировал, что обязательно нужно исправить.

«В преддверии любого крупного мероприятия появляется дополнительная нагрузка на бизнес – со стороны госорганов в том числе. Перед Кубком конфедераций уровень давления на бизнес иногда был довольно критичным. Отели – это предприятия, которые работают в индустрии гостеприимства. Их главная функция – это сервис. Поэтому, когда представители госорганов осуществляют контроль и проводят проверки, хотелось бы, чтобы они имели в виду: главная функция генерального менеджера отеля и его сотрудников – прием гостей», – подчеркнул он.

«Еще одна проблема – отельеров проверяют практически ежедневно, а частный сектор, предоставляющий достаточно большой объем услуг, никак не контролируют. В преддверии такого значимого события, как чемпионат мира, хотелось бы обратить внимание на все эти вопросы», – заключил Вадим Прасов.

Конференция «Безопасность в средствах размещения: все ясно, но вопросов много» завершилась накануне вечером на площадке ГТРК «Корстон-Казань». Руководители и собственники гостиниц, хостелов, санаториев, ресторанов, санитарные врачи из нескольких городов России приехали в Казань на два дня, чтобы обсудить с профильными экспертами и представителями власти спорные вопросы обеспечения безопасности.