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Культура

В Нижнекамске запустили акцию к Международному дню дарения книг

8 февраля 2018, 03:17

14 февраля отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги и прививает любовь к чтению.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Центральная библиотека имени Габдуллы Тукая в Нижнекамске объявила акцию «Подари новую книгу библиотеке!», приуроченную к Международному дню дарения книг, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги и прививает любовь к чтению, отмечается 14 февраля.

Всех желающих пополнить фонд Центральной библиотеки современными книгами приглашают в библиотеку по адресу: г. Нижнекамск, ул. Г. Тукая, 31.

Ранее сообщалось, что в феврале библиотечная система Нижнекамска объявила акцию «Живое слово Льва Толстого», которая пройдет в библиотеках и детских садах.


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