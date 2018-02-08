В Нижнекамске запустили акцию к Международному дню дарения книг

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Центральная библиотека имени Габдуллы Тукая в Нижнекамске объявила акцию «Подари новую книгу библиотеке!», приуроченную к Международному дню дарения книг, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги и прививает любовь к чтению, отмечается 14 февраля.

Всех желающих пополнить фонд Центральной библиотеки современными книгами приглашают в библиотеку по адресу: г. Нижнекамск, ул. Г. Тукая, 31.

Ранее сообщалось, что в феврале библиотечная система Нижнекамска объявила акцию «Живое слово Льва Толстого», которая пройдет в библиотеках и детских садах.