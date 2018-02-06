В библиотеках Нижнекамска стартовала акция «Живое слово Льва Толстого»

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). В феврале библиотечная система Нижнекамска объявила акцию «Живое слово Льва Толстого», которая пройдет в библиотеках и детских садах, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Сотрудники библиотек проведут чтения рассказов и басен Льва Толстого для дошкольников.
Во Всемирный день чтения вслух, 7 марта, все библиотеки города и района примут участие в республиканской акции «Я вновь открываю Толстого», приуроченной к 190-летию автора.
Организаторы акции призывают всех желающих присоединиться к семейным чтениям. Фотографии семейных чтений библиотеки будут выкладывать на своих страничках во «Вконтакте».