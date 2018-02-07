Видео: В Сети появился новый трейлер второй части «Дэдпула»

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). На канале YouTube опубликован полный трейлер «Дэдпула-2» от студии 20th Century Fox, пишет «Российская газета».



В новой части появится большое количество персонажей. Самым ярким станет мутант-телепат Кейбл с железной рукой, путешествующий во времени с плюшевым мишкой на поясе. Персонаж дебютировал герой в 1990 году в 87-м выпуске The New Mutants.

Вместе с тем трейлер демонстрирует болтливого наемника Уэйда Уилсона, который превратился в супергероя по прозвищу Дэдпул.



Вторая часть унаследует черный юмор, заявленный в первой части. Также лента будет насыщена трюками и спецэффектами. В главной роли выступит Райан Рейнольдс.

Премьера назначена на 14 мая.

Ранее сообщалось, что в Сети появился трейлер спин-оффа «Звездных войн».