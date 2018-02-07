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Артем Здунов утвержден Премьер-министром Дагестана

7 февраля 2018, 14:39 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Артем Здунов утвержден Премьер-министром Дагестана Депутаты Народного собрания Республики Дагестан одобрили кандидатуру Артема Здунова.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Артем Здунов утвержден в должности Премьер-министра Дагестана, решение только что принято парламентом республики. 

Сегодня на заседании Народного собрания республики депутаты одобрили кандидатуру Артема Здунова 68 голосами "за", против высказались 5 депутатов.

Как сообщало ИА «Татар-информ», кандидатуру Здунова накануне в Народное собрание Дагестана внес врио главы республики Владимир Васильев.

Артем Здунов родом из Казани, окончил Казанский финансово-экономический институт. Работал в «Центре перспективных экономических исследований Академии наук РТ». В 2010 году пришел в Министерство экономики Татарстана на должность заместителя министра. С октября 2014 года занимает должность министра экономики Татарстана. Кандидат экономических наук. Женат, воспитывает сына и дочь.

 


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