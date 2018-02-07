Артем Здунов утвержден Премьер-министром Дагестана

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Артем Здунов утвержден в должности Премьер-министра Дагестана, решение только что принято парламентом республики.
Сегодня на заседании Народного собрания республики депутаты одобрили кандидатуру Артема Здунова 68 голосами "за", против высказались 5 депутатов.
Как сообщало ИА «Татар-информ», кандидатуру Здунова накануне в Народное собрание Дагестана внес врио главы республики Владимир Васильев.
Артем Здунов родом из Казани, окончил Казанский финансово-экономический институт. Работал в «Центре перспективных экономических исследований Академии наук РТ». В 2010 году пришел в Министерство экономики Татарстана на должность заместителя министра. С октября 2014 года занимает должность министра экономики Татарстана. Кандидат экономических наук. Женат, воспитывает сына и дочь.