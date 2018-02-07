Артем Здунов рассказал о новом составе Правительства Дагестана

(Казань, 7 февраля, «Татар-информ»). В новый состав Правительства Дагестана в основном войдут местные сотрудники. Об этом заявил новый Премьер-министр Дагестана Артем Здунов во время пресс-подхода руководства Дагестана по назначению Здунова Председателем Правительства республики.

«В Дагестане очень много умных, предприимчивых и интересных талантливых людей. Поэтому будем работать здесь вместе. Кто будет проситься из Татарстана? Мы, наверное, об этом узнаем, и я посоветуюсь с коллегами», — ответил Здунов на вопрос журналистов о том, будут ли привлечены специалисты из Татарстана в команду Правительства Дагестана.

Министр экономики Республики Татарстан назначен на должность Премьер-министра Республики Дагестан 7 февраля.