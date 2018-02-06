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Артем Здунов стал кандидатом на должность председателя Правительства Дагестана

6 февраля 2018, 12:18

Артем Здунов стал кандидатом на должность председателя Правительства Дагестана Кандидатуру в Народное Собрание Дагестана внес врио главы республики Владимир Васильев.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Министр экономики Татарстана Артем Здунов стал кандидатом на должность председателя Правительства Дагестана. Кандидатуру в Народное собрание Дагестана внес врио главы республики Владимир Васильев, информацию подтвердили в пресс-службе Народного Собрания Республики Дагестан. Кандидатура Здунова будет рассмотрена на сессии парламента завтра в 14.00.

Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт. С 2006 по 2010 год являлся заместителем директора по науке ГУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ». С 2010 года — заместитель министра экономики Республики Татарстан. С октября 2014 года занимает должность министра экономики Татарстан. 

Является кандидатом экономических наук. Женат, воспитывает сына и дочь.

Ранее в Дагестане по обвинению в мошенничестве задержали врио Премьер-министра республики Абдусамада Гамидова. Сотрудники ФСБ изъяли у председателя правительства несколько пистолетов и автоматы Калашникова.


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