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И. о. руководителя исполкома Нурлатского района РТ назначен Алмаз Ахметшин

7 февраля 2018, 13:16 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

И. о. руководителя исполкома Нурлатского района РТ назначен Алмаз Ахметшин Решение о назначении было принято на отчетной сессии Совета района.
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(Казань, 7 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Нурлатского района Татарстана назначен Алмаз Ахметшин. Такое решение было принято сегодня на отчетной сессии Совета района.

«К вам по предложению Президента Татарстана направляется Алмаз Ахметшин, уроженец Нурлатского района. Имеет богатый опыт в управленческой и хозяйственной работе. Трудовую деятельность начал в Нурлатском районе. В последние годы работал на управляющих должностях в органах исполнительной власти республики. Был заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ», – охарактеризовал его Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава республиканского парламента выразил уверенность, что Ахметшин успешно справится с поставленными задачами.

Алмаз Ахметшин родился 11 марта 1967 года в селе Бикулово Нурлатского района. В 2010 – 2016 гг. был заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. В 2016 – 2018 гг. работал генеральным директором инженерного центра «Энергопрогресс».

Ранее сообщалось, что глава Нурлатского района РТ и города Нурлата Равиль Кузюров ушел в отставку


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